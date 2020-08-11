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Positive Technologies вошла в состав рабочей группы РНК СИГРЭ по кибербезопасности и SOC в электроэнергетике

Безопасность
, Текст: Эльяс Касми

В рамках работы Российского национального комитета (РНК) международного консорциума СИГРЭ эксперты Positive Technologies займутся разработкой методик и подходов к обеспечению безопасности и созданию SOC (security operation center, центр реагирования на киберугрозы) в электроэнергетике.

Positive Technologies является членом СИГРЭ с 2018 г. Теперь компания примет участие в деятельности рабочей группы РГ 4 «Обеспечение информационной безопасности для систем связи и управления в электроэнергетике» Национального исследовательского комитета (НИК) D2 РНК СИГРЭ. Область исследования РГ 4 включает вопросы внедрения центров реагирования на киберугрозы (SOC) в электроэнергетике как части систем ситуационной осведомленности, обсуждаемые параллельно в рамках международной рабочей группы WG D2.51 СИГРЭ.

Согласно данным опроса, проведенного Positive Technologies среди сотрудников компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК), более половины респондентов (55%) сообщили, что организации, в которых они работают, уже становились жертвами кибератак. Каждый четвертый участник опроса отметил, что одним из последствий таких атак становились простои инфраструктуры. При этом часто компании ТЭК становятся жертвами сложных APT -атак. По оценкам Positive Technologies, в последние два года 9 из 22 APT-группировок, атаковавших российские компании, были нацелены на взлом инфраструктуры ТЭК. Деятельность организации СИГРЭ и участие Positive Technologies в рабочей группе по кибербезопасности призваны изменить эту ситуацию.

Специалисты компании будут активно участвовать в работе группы НИК D2 Российского национального комитета по вопросам кибербезопасности. Среди главных задач группы анализ и разработка лучших практик по вопросам построения интегрированных SOC в энергетических компаниях, типовых требований и архитектур, рекомендаций по внедрению различных инструментов обеспечения защищенности.

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