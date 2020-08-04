Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

CorpSoft24 обезопасит данные с помощью биометрии

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

CorpSoft24 разработала решение для защиты корпоративных данных на основе биометрической идентификации пользователя. Оно позволяет свести на нет возможность несанкционированного доступа в информационную систему, обеспечивая дополнительную защиту для бизнеса.

Процесс разработки решения занял у специалистов 5 месяцев. Сервис обеспечивает защиту конфиденциальных данных компании от несанкционированного доступа за счет непрерывной биометрической идентификации с момента аутентификации пользователя в информационной системе до окончания сеанса.

«Компьютер, касса, станок, производственная линия и любое другое современное оборудование включится и продолжит работу только в том случае, если перед ними находится авторизованный пользователь», - сказал Михаил Папура, заместитель генерального директора CorpSoft24.

По его словам, программа отслеживает и предотвращает попытки входа в прикладную информационную систему под чужим логином, подмены авторизованного пользователя, подглядываний либо фотографирования содержимого экрана из-за плеча авторизованного пользователя, удаленной регистрации в информационной системе нового пользователя по чужим паспортным данным.

При этом для каждого инцидента программа выполняет предопределенный набор действий. Например, разрывает активную сессию, сохраняет фотографию нарушителя в системном журнале, отправляет администратору информационной системы уведомление о попытке взлома, содержащее фотографию нарушителя, блокирует пользовательскую сессию и открывает экран ввода логина/пароля для повторного входа.

В компании отмечают, что программный продукт CorpSoft24 не требует доработки информационных систем клиентов, легко встраивается в используемое компанией ПО и подстраивается под внутренние сценарии работы компаний любого профиля – будь то банк, производственная, строительная или логистическая компания.

«Спрос на решения для защиты корпоративных данных на основе биометрической идентификации пользователя будет расти. Рост спроса будет связан с переводом все большего количества сотрудников на удаленную работу. Кроме того, мы ожидаем интерес к решению и от частных лиц, активно использующих интернет-сервисы для получения товаров и услуг», - сказал Михаил Папура.

Другие материалы рубрики

Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux

Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи

Российский SAP уличили в незаконных валютных операциях на полмиллиарда

Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»

В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями

Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM

Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров
Показать еще
Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live