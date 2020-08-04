CorpSoft24 обезопасит данные с помощью биометрии

CorpSoft24 разработала решение для защиты корпоративных данных на основе биометрической идентификации пользователя. Оно позволяет свести на нет возможность несанкционированного доступа в информационную систему, обеспечивая дополнительную защиту для бизнеса.

Процесс разработки решения занял у специалистов 5 месяцев. Сервис обеспечивает защиту конфиденциальных данных компании от несанкционированного доступа за счет непрерывной биометрической идентификации с момента аутентификации пользователя в информационной системе до окончания сеанса.

«Компьютер, касса, станок, производственная линия и любое другое современное оборудование включится и продолжит работу только в том случае, если перед ними находится авторизованный пользователь», - сказал Михаил Папура, заместитель генерального директора CorpSoft24.

По его словам, программа отслеживает и предотвращает попытки входа в прикладную информационную систему под чужим логином, подмены авторизованного пользователя, подглядываний либо фотографирования содержимого экрана из-за плеча авторизованного пользователя, удаленной регистрации в информационной системе нового пользователя по чужим паспортным данным.

При этом для каждого инцидента программа выполняет предопределенный набор действий. Например, разрывает активную сессию, сохраняет фотографию нарушителя в системном журнале, отправляет администратору информационной системы уведомление о попытке взлома, содержащее фотографию нарушителя, блокирует пользовательскую сессию и открывает экран ввода логина/пароля для повторного входа.

В компании отмечают, что программный продукт CorpSoft24 не требует доработки информационных систем клиентов, легко встраивается в используемое компанией ПО и подстраивается под внутренние сценарии работы компаний любого профиля – будь то банк, производственная, строительная или логистическая компания.

«Спрос на решения для защиты корпоративных данных на основе биометрической идентификации пользователя будет расти. Рост спроса будет связан с переводом все большего количества сотрудников на удаленную работу. Кроме того, мы ожидаем интерес к решению и от частных лиц, активно использующих интернет-сервисы для получения товаров и услуг», - сказал Михаил Папура.