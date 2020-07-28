Искусственный интеллект обнаружит аномалии в работе металлообрабатывающего станка

Компания «Цифра» разработала систему предиктивной аналитики Zyfra PdA с применением технологий машинного обучения, которая позволяет выявить аномалии в технологических параметрах металлообрабатывающего станка и определить их возможную причину.

Zyfra PdA в реальном времени анализирует данные станка, оповещает пользователей в момент появления аномалий в технологическом процессе, а также указывает на возможную причину аномалии и выдает рекомендации о дальнейших действиях. Система определяет износ и поломку режущего инструмента станка, ошибки оператора, неисправность станка, повышенную твердость заготовки и наличие в заготовке инородных включений, а также некорректное крепление детали и смещение детали в процессе обработки.

«Предприятия, выпускающие крупногабаритную продукцию из материалов, имеющих высокую стоимость, сталкиваются с проблемой выявления брака в продукции. На брак влияют многие факторы, такие как качество режущего инструмента, ошибки технологии, износ оборудования и прочие. Поэтому существует потребность в интеллектуальной системе, которая будет учитывать необходимую информацию из систем мониторинга, оценивать влияние данной информации на брак продукции и помогать операторам и технологам принимать решения», – сказал руководитель направления ИИ-продуктов в дискретной промышленности Станислав Кузнецов.

Неисправности в работе станка могут привести к браку изготовленных деталей или поломке оборудования. Внедрение системы позволит снизить стоимость производимых деталей и количества бракованных изделий и улучшить качество продукции, а также снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования и сократить простои.

По данным независимой исследовательской компании Vanson Bourne, за последние три года 80% компаний сталкивались с непредвиденным выходом оборудования из строя. Аналитическая компания Aberdeen оценила убытки предприятий в различных отраслях от незапланированного простоя оборудования в среднем в 260 тыс. долларов в час.

Zyfra PdA интегрируется с системой мониторинга промышленного оборудования и персонала «Диспетчер», разработанного компанией «Цифра». Каждый станок автоматически передает в единую цифровую систему данные о своей работе. От станков на компьютеры и другие устройства, оснащенные специальным программным обеспечением, поступают данные об исправности и загруженности оборудования, режиме его работы, что способствует оперативной ликвидации простоев, объективной оценке качества работы операторов станков.