«Билайн бизнес» сделал «Анализ аудитории» бесплатным

«Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») открыл бесплатный доступ к сервису экспресс-аналитики «Анализ аудитории». Воспользоваться маркетинговым инструментом теперь могут все желающие, в том числе клиенты других операторов связи.

«Анализ аудитории» — это решение с использованием больших данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Полученная с его помощью аналитика помогает привлекать новых клиентов, наращивать продажи, экономить на продвижении и снижать отток клиентов.

Исследование целевой аудитории в рамках сервиса можно провести за две минуты. Для этого достаточно пройти простую авторизацию в личном кабинете услуги на сайте и загрузить в форму список телефонных номеров клиентов, содержащий не менее 300 номеров абонентов Билайн.

Визуализированный отчет включает графики, построенные на основе анализа обезличенных данных о пользователях, таких как доходы, интересы, интернет-активность, социальные и демографические характеристики. Формирование отчетов осуществляется только по номерам абонентов Билайн, однако в исходном списке могут присутствовать и номера других операторов.