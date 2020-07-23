«Системный софт» помог Подольскому машиностроительному заводу перевести сотрудников на «удаленку»

«Системный софт», центр экспертизы в области программного обеспечения, поставил лицензии программного обеспечения TeamViewer в АО «Подольский машиностроительный завод» (ЗиО), одно из ведущих предприятий энергетического машиностроения России. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции ЗиО продолжил работать в удаленном формате, заключил ряд договоров и выполнил досрочную поставку оборудования.

«Программное обеспечение TeamViewer позволило ЗиО не снижать темпы работы и в сжатые сроки организовать удаленную работу коллектива. В результате сотрудники cмогли осуществлять удаленный доступ и администрирование серверов и рабочих станций даже находясь вне офиса», — сказал Андрей Лобачев, начальник отдела информационных технологий ЗиО.

Программные продукты TeamViewer дают возможность удаленно контролировать компьютеры и мобильные устройства, передавать между ними файлы, организовывать видеосвязь и веб-конференции.

Программное решение TeamViewer Tensor, которое было поставлено в ЗиО, интегрируется в корпоративную систему авторизации и безопасности компании. Сотрудники завода быстро развернули систему без остановки бизнес-процессов. Сегодня коллектив компании использует все основные возможности удаленного доступа и удаленной поддержки, включая централизованное управление паролями, снижающее ИТ-нагрузку, и функции регулируемого доступа, повышающие безопасность работы в организации.