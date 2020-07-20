Онлайн-конференция: Актуальные вопросы персональных данных и электронного документооборота 2020
Онлайн-конференция:
Актуальные вопросы персональных данных и электронного документооборота 2020
Дата: 30 июля
Время: 11:00 – 13:30
Формат: Zoom-трансляция
В апреле 2020 г. все мы перешли на дистанционную работу и электронный документооборот. Компаниям пришлось вести свою деятельность, а также заключать договоры удаленно. Все воспользовались новыми возможностями. Но задумывались ли вы о рисках?
Как удаленно собрать данные, правильно их обрабатывать и хранить? Как отнесутся к документам, представленным в электронном виде, государственный органы и суды?
На эти и другие вопросы ответят эксперты юридических фирм и гуру информационной безопасности. А о технической стороне вопроса расскажут представители ведущих сервисов электронного документооборота, а также технологического аудита.
Программа:
Сессия 1
Персональные данные и новая реальность
- Удаленный сбор персональных данных и получение согласия на обработку в электронном виде;
- Обработка персональных данных в облачных сервисах;
- Локализация персональных данных.
Сессия 2
Электронный документооборот: возможности и риски
- Организация электронного документооборота, способы подписания документов для B2B и B2C проектов;
- Организация электронного документооборота внутри организации (подписание внутренних документов, документов с работниками);
- Позиция судов по документам, предоставленным в электронном виде;
- Как ФНС принимает документы, подписанные в электронном виде.
Сессия 3
- Коммерциализация персональных данных и понятие «биг дата».
*В программе возможны изменения
К участию в конференции приглашены:
Юридическая фирма «Клифф»
Юридическая компания «Зарцын и партнеры»
Российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий.
Group-IB - информационная безопасность и защита от киберугроз.
«ТехАудит» - экспертиза и поиск идей технологического развития для бизнеса.
Legium - сервис электронного документооборота.
Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке.