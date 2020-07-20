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Онлайн-конференция: Актуальные вопросы персональных данных и электронного документооборота 2020

, Текст: Эльяс Касми

Онлайн-конференция:

Актуальные вопросы персональных данных и электронного документооборота 2020

Дата: 30 июля

Время: 11:00 – 13:30

Формат: Zoom-трансляция

В апреле 2020 г. все мы перешли на дистанционную работу и электронный документооборот. Компаниям пришлось вести свою деятельность, а также заключать договоры удаленно. Все воспользовались новыми возможностями. Но задумывались ли вы о рисках?

Как удаленно собрать данные, правильно их обрабатывать и хранить? Как отнесутся к документам, представленным в электронном виде, государственный органы и суды?

На эти и другие вопросы ответят эксперты юридических фирм и гуру информационной безопасности. А о технической стороне вопроса расскажут представители ведущих сервисов электронного документооборота, а также технологического аудита.

Программа:

Сессия 1

Персональные данные и новая реальность

- Удаленный сбор персональных данных и получение согласия на обработку в электронном виде;

- Обработка персональных данных в облачных сервисах;

- Локализация персональных данных.


Сессия 2

Электронный документооборот: возможности и риски

- Организация электронного документооборота, способы подписания документов для B2B и B2C проектов;

- Организация электронного документооборота внутри организации (подписание внутренних документов, документов с работниками);

- Позиция судов по документам, предоставленным в электронном виде;

- Как ФНС принимает документы, подписанные в электронном виде.


Сессия 3

- Коммерциализация персональных данных и понятие «биг дата».


*В программе возможны изменения


К участию в конференции приглашены:


Юридическая фирма «Клифф»

Юридическая компания «Зарцын и партнеры»

Российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий.

Group-IB - информационная безопасность и защита от киберугроз.

«ТехАудит» - экспертиза и поиск идей технологического развития для бизнеса.

Legium - сервис электронного документооборота.


Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке.

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