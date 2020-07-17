NWA Digital и VisionLabs представили биометрическую систему в Московском международном онкологическом центре

Московский международный онкологический центр стал первым в России медицинским учреждением, внедрившим уникальную систему электронной очереди, навигации и взаимодействия с посетителями с использований биометрических технологий. Система, разработанная NWA Digital по принципу модульной архитектуры с использованием продуктов компании VisionLabs, призвана способствовать сокращению количества обслуживающего персонала и времени идентификации клиентов за счет внедрения бесконтактного интерактивного способа взаимодействия с посетителями.

Программное решение объединяет несколько модулей, оно позволяет идентифицировать посетителей и сотрудников по биометрическим данным, а также осуществлять навигацию по территории объекта. В клинике система прокладывает для пациента маршрут от ресепшен до нужного кабинета и от кабинета обратно до выхода. Пациент идентифицируется с помощью камер, расположенных в разных местах больницы, и получает интерактивные подсказки в виде указателей направления дальнейшего движения.

«У VisionLabs большой опыт в реализации комплексных биометрических решений в различных сферах, в том числе и в здравоохранении. На сегодняшний день использование подобных продуктов для повышения качества медицинского обслуживания – одно из перспективных и быстро развивающихся направлений российского ИТ-рынка. Проект в Московском Международном Онкологическом центре интересен тем, что по факту создана система, которая помогает на всех этапах обслуживания пациентов, а также повышает эффективность работы персонала. Кроме того, решение дает возможность перейти на более безопасный формат работы, что особенно актуально в текущей эпидемиологической ситуации», –сказал генеральный директор компании VisionLabs Дмитрий Марков.