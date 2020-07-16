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Вышло мобильное приложение, позволяющее зарабатывать на своих талантах и способностях

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

В магазинах App Store и Google Play опубликовано мобильное приложение iPrize, позволяющее пользователям зарабатывать на своих талантах и способностях.

iPrize - это электронная площадка, где пользователи могут создать свой собственный конкурс на любую тему и для любой аудитории. Здесь же пользователи могут принять участие в любых других многочисленных конкурсах, раскрывая свой творческий потенциал и способности. Победитель конкурса определяется самими участниками платформы путем выставления «лайков». Пользователи, набравшие максимальной количество «лайков», и ставшие победителями, получают от iPrize денежные выплаты через электронные платежные системы.

iPrize – это игровая платформа, состоящая из трех основных функций.

Конструктор конкурсов онлайн. Позволяет пользователю самостоятельно создать и разместить в мобильном приложении свой собственный конкурс. Любые креативные задачи, на любые темы и на любую аудиторию (для близкого круга, для внутрикорпоративных задач, для профессиональных сообществ и для всего мира). Процесс создания конкурса занимает не более пяти минут, а в каждом конкурсе устанавливается вознаграждение от iPrize.

Участие в конкурсах. Позволяет пользователям участвовать в многочисленных конкурсах работ от других пользователей в разных категориях (Красота, Видео, Фото, Дизайн, Еда, Музыка и т.д.), опубликовать свои оригинальные видео, фото и идеи, продемонстрировать свои таланты, раскрыть свои способности и творческий потенциал. Победителей конкурсов определяют сами пользователи платформы путем голосования. По окончанию срока конкурса пользователь, набравший наибольшее количество «лайков» автоматически становится Победителем.

Заработок денег. Участвуя в различных онлайн тестах, викторинах и конкурсах, пользователи получают поинты, которые затем конвертируются и выводятся в реальные деньги.

Cервис также может быть использован и различными компаниями, как инструмент для решения своих корпоративных и бизнес задач: поддержка лояльности клиентов товару или услуге через проведение конкурсов и викторин, стимулирование сбыта и решение маркетинговых задач компаний по продвижению товаров и услуг, поддержка корпоративного духа, тимбилдинг, event мероприятия и так далее.

iPrize - это краудсорсинговая платформа, создаваемая «пользователями для пользователей», которая позволяет ее участникам обрести славу, заслужить признание и заработать деньги.

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