Альфа-Банк начал узнавать клиентов по голосу

Альфа-Банк запустил голосовую биометрию в колл-центре для частных клиентов. Теперь банк будет узнавать клиента на звонке в колл-центр — это быстрее, удобнее и безопаснее, чем проверка кодового слова. Оператор не спрашивает кодовое слово и не задает дополнительные вопросы, а получает подтверждение от биометрической системы.

«Внедрение голосовой биометрии в нашем колл-центре значительно усилит безопасность многих операций. Это особенно важно в период, когда большинство клиентов предпочитают получать все услуги дистанционно. Если клиент сдал у нас биометрический слепок, то даже компрометация кодового слова — а мошенники хорошо умеют выманивать у клиентов такую информацию — не поставит его деньги под угрозу», — отметила руководитель департамента дистанционной поддержки клиентов Альфа-Банка Ольга Асламова.

Чтобы начать пользоваться преимуществами голосовой биометрии клиент должен подписать согласие на обработку биометрических данных. Это можно сделать как лично, в любом отделении банка, так и удаленно, через мобильное приложение.