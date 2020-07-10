Райффайзенбанк первым стал оказывать услуги дистанционного кредитования корпоративного бизнеса через новый сервис «1С:Кредит»

Райффайзенбанк присоединился к новому сервису фирмы «1С» по дистанционному кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «1С:Кредит».

Сервис «1С:Кредит» позволяет организациям и предпринимателям оперативно оформить и отправить в банк заявку на получение кредита прямо из программы «1С:Бухгалтерия». Для этого в нее достаточно ввести желаемую сумму и срок предполагаемого кредита, а также выбрать банки, в которые направить заявку. Сразу после отправки заявка поступает в выбранные банки в комплекте с бухгалтерской и налоговой отчетностями потенциального заемщика, согласием на обработку персональных данных и согласием на запрос в Бюро кредитных историй (БКИ). Все указанные документы готовятся программой автоматически, при отправке в банк подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации. Банки рассматривают заявку и в течение одного рабочего дня присылают потенциальному заемщику предодобренное решение с указанием условий кредита, которое поступает в «1С:Бухгалтерию», после чего компания-заемщик может выбрать наиболее выгодное предложение.

Райффайзенбанк стал первым банком, предлагающим с помощью нового сервиса кредитование корпоративному бизнесу. Пользователи «1С:Бухгалтерии», подавшие заявку в Райффайзенбанк через сервис «1С:Кредит», смогут получить овердрафт, инвестиционный или оборотный кредит без ограничений по сумме запроса и сроком до 10 лет.