Сбербанк автоматизировал оформление кредитов с помощью технологий Abbyy

Сбербанк автоматизировал оформление кредитов для представителей среднего и крупного бизнеса. Технологии обработки естественного языка Abbyy анализируют данные клиента из более 50 различных типов документов, извлекают более 1 тыс. различных атрибутов и позволяют без участия человека определить такие показатели, как правоспособность компании, ее финансовое состояние, а также помочь с автоматизированным подтверждением целевого использования кредитных средств. Специалисты проверяют результат работы технологий и принимают финальное решение. Точность извлечения данных составляет до 95%.

Получить услугу могут как действующие заемщики банка, так и клиенты, которые не брали в Сбербанке кредит. Клиенту больше не нужно приходить в офис или предоставлять новый пакет документов по электронной почте. Достаточно оставить заявку через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн», ответив на несколько вопросов. Применяемые интеллектуальные NLP-модели Abbyy автоматически извлекают из уже хранящихся в банке документов информацию о клиенте, которая позволяет без участия человека помочь в принятии взвешенного решения о выдаче кредита.

Внедрение нового финансового продукта и разработка решения стали возможными благодаря многолетнему опыту Сбербанка в кредитовании среднего и крупного бизнеса. Всего в 2019 г. компания заключила 1267 сделок по оформлению «Кредита на 7 минут» на сумму 125 млрд руб. К концу 2019 г. банк выдал по этой технологии 15% всех оборотных кредитов крупному и среднему бизнесу. В дальнейшем Сбербанк планирует тиражировать технологию и опыт и на другие кредитные продукты.