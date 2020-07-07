Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Сбербанк автоматизировал оформление кредитов с помощью технологий Abbyy

ИТ в банках

Сбербанк автоматизировал оформление кредитов для представителей среднего и крупного бизнеса. Технологии обработки естественного языка Abbyy анализируют данные клиента из более 50 различных типов документов, извлекают более 1 тыс. различных атрибутов и позволяют без участия человека определить такие показатели, как правоспособность компании, ее финансовое состояние, а также помочь с автоматизированным подтверждением целевого использования кредитных средств. Специалисты проверяют результат работы технологий и принимают финальное решение. Точность извлечения данных составляет до 95%.

Получить услугу могут как действующие заемщики банка, так и клиенты, которые не брали в Сбербанке кредит. Клиенту больше не нужно приходить в офис или предоставлять новый пакет документов по электронной почте. Достаточно оставить заявку через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн», ответив на несколько вопросов. Применяемые интеллектуальные NLP-модели Abbyy автоматически извлекают из уже хранящихся в банке документов информацию о клиенте, которая позволяет без участия человека помочь в принятии взвешенного решения о выдаче кредита.

Внедрение нового финансового продукта и разработка решения стали возможными благодаря многолетнему опыту Сбербанка в кредитовании среднего и крупного бизнеса. Всего в 2019 г. компания заключила 1267 сделок по оформлению «Кредита на 7 минут» на сумму 125 млрд руб. К концу 2019 г. банк выдал по этой технологии 15% всех оборотных кредитов крупному и среднему бизнесу. В дальнейшем Сбербанк планирует тиражировать технологию и опыт и на другие кредитные продукты.

Другие материалы рубрики

Гипервизор OpenVZ: принципы работы, преимущества и недостатки, сравнение с конкурентами

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года

Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля

Российским компаниям разрешили переводить деньги гражданам по номеру телефона

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров

Банки ополчились против ввода НДС на ПО

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч

Домашняя автомойка: лучшие мойки высокого давления для автомобилей

Показать еще

Наука

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live