OCS упростила регистрацию новых партнеров на B2B-портале

На портале B2B для партнеров дистрибутора OCS начала действовать процедура Easyway. Это онлайн-регистрация и получение права закупать оборудование по дилерским ценам сразу после первичной, упрощенной проверки. Такую процедуру может пройти компания, которая хочет стать дилером OCS.

Сокращение сроков первичной проверки до одного дня стало возможным благодаря подключению портала B2B к базе проверки контрагентов. Запрос по ИНН компании в базу проверки отправляется сразу же после заполнения заявки. И уже через несколько минут база передает с помощью API-коннектора набор данных по компании-дилеру в адрес менеджера OCS, который принимает окончательное решение.

После получения положительного ответа новый партнер OCS получает начальный доступ для резервирования и отгрузки товаров. Партнерская база OCS включает на сегодняшний день более 7 тыс. компаний из разных городов России. Одна из задач дистрибьютора сегодня – сделать так, чтобы разным категориям партнеров, от интеграторов до розницы, было комфортно работать с OCS. Компания уверена, что внедрение облегченного входа на B2B откроет границы портала для новых дилеров и послужит началом новых, прочных и выгодных отношений.