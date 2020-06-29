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В России создан дрон с грузоподъемностью более 200 кг

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Индустриальные дроны» объявила об отправке заявки на государственную регистрацию беспилотного воздушного судна BRAERON. Эти промышленные дроны перевозят грузы до 200 кг на расстояния до 300 км и, возможно, станут первыми официально зарегистрированными тяжелыми беспилотниками в России.

Первый беспилотник, официально зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов, может появиться в России 10 июля.

«Регистрация и получение номера летательного аппарата процесс длительный, но государство пошло нам навстречу, и мы смогли добиться упрощенной процедуры. Нами подготовлена доказательная документация, что дрон предназначен для полётов и произведён в компании, которая имеет лицензию, чертежи и формуляр. Процесс регистрации может занять до одного месяца», — отметил глава отдела сертификации Игорь Шивков.

Государственная регистрация БВС Росавиацией означает юридический факт отнесения БВС к сфере гражданской авиации. То есть судно обязано соответствовать требованиям, действующим в гражданской авиации, в том числе сертификации и допуска к полетам.

Максимальная взлетная масса дрона BRAERON составляет 600 кг в сельскохозяйственном назначении и 640 кг в логистическом, он может находиться в воздухе до 2,5 часов, разгоняться до 70 км/ч и летать в труднодоступных регионах в любое время суток и широком спектре погодных условий.

Разработчики нацелены на агропромышленную и транспортно-логистическую отрасли: планируется, что дроны будут перевозить грузы, орошать поля и даже тушить пожары.

Глобальная цель команды BRAERON — внедрить использование беспилотных технологий в те области, где ещё сохраняются высокие риски угрозы человеческой жизни и экологии. К примеру, во многих труднодоступных регионах во всём мире до сих пор летают вертолёты, управляемые живыми пилотами, а поля обрабатывают «ковровыми» бомбардировками, которые вредят окружающей среде.

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