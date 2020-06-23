Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

IVA Cognitive представила ПО для распознавания СИЗ на лицах граждан в период масочного режима

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

IVA Cognitive в связи с введением масочного режима практически во всех субъектах РФ разработала решение по распознаванию наличия санитарно-гигиенических масок и других средств защиты на лицах граждан с помощью анализа видео с камер наблюдения. Решение, работа которого основана на технологиях нейронных сетей и машинного обучения, оперативно выявляет нарушителей масочного режима, что позволяет компаниям и организациям обеспечить соблюдение требований Правительства РФ и региональных властей в период действия режима ограничений.

Модуль детектирования работает в реальном времени и позволяет безошибочно определять наличие любого вида масок на лице конкретного человека. По итогам проведенных испытаний решение продемонстрировало 100% точность распознавания.

Интегрировать модуль по распознаванию наличия масок в систему видеонаблюдения можно как отдельно, так и в составе системы автоматического распознавания лиц IVA CV. В этом случае функционал биометрической платформы позволит не только определить факт отсутствия медицинской маски, но также идентифицировать личность людей, нарушающих масочный режим. Кроме того, при комплексном внедрении системы автоматического распознавания лиц IVA CV, обратившись к видеоархиву, можно осуществить не только поиск нарушителей, но и определить их круг контактов. Помимо этого, пользователям будет доступен и основной функционал платформы, позволяющий реализовывать полноценные проекты по видеоаналитике.

Другие материалы рубрики

Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»

В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями

Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения

Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM

Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах»

Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM

Какой водонагреватель выбрать: проточный или накопительный

Лучшие парогенераторы: хиты продаж 2020 года

Не только игры: какие приложения установить на смартфон ребенка

Показать еще

Наука

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live