«Ростелеком» запустил для B2O-партнеров «Школу экспертов» онлайн

«Ростелеком» на Юге запустил новую программу обучения для операторов связи, которая называется «Школа экспертов». Проект реализуется в формате онлайн и ориентирован на менеджеров компаний-партнеров национального цифрового провайдера.

В рамках «Школы экспертов» профессиональные тренеры рассказывают участникам о ключевых компетенциях руководителей и обучают необходимым навыкам управления. Основная цель проекта для «Ростелекома» – сформировать сообщество операторов, нацеленное на выстраивание устойчивых партнерских отношений и совместное развитие телекоммуникационной отрасли.

«Я рад, что сейчас появился такой проект как “Школа экспертов”. Мероприятия, которые проводит “Ростелеком” для партнеров, уже давно стали хорошей площадкой для многостороннего общения. Но совместный обучающий курс – это уже совершенно иной уровень. Те темы, которые обсуждаются на занятиях, помогают развивать навыки современного успешного руководителя, что актуально для менеджеров любой компании, и это придает обучению особенную ценность. Но не это главное. На мой взгляд, основная идея проекта состоит именно в совместном обучении, так как даже люди, читающие одни книги, лучше понимают друг друга, поэтому понятное и взаимовыгодное сотрудничество позволит нам преодолеть все вызовы, стоящие перед отраслью», – сказал Игорь Даронь, директор компании «Южный телеком».

В рамках проекта уже состоялись два занятия, в каждом из которых приняли участие более 50 специалистов крупнейших операторов связи на Юге, в числе которых такие компании, как «Телеком365», «Южные телефонные сети», «Адопт плюс», «КМВтелеком», «Южный телеком», «Дагнет», «Электросвязь» и другие.

«Мы стремимся рассказать операторам о тех ключевых компетенциях, без которых уже сложно представить современного эффективного управленца. Делясь с коллегами нашим опытом развития подобных навыков, мы формируем с ними устойчивые партнерские отношения, которые станут залогом для дальнейшего сотрудничества по различным проектам. Помогая своим партнерам, мы способствуем развитию всей телекоммуникационной отрасли и экономике страны, что особенно важно в текущее непростое время», – сказал Павел Шалюгин, директор по работе с операторами связи МРФ «Юг» «Ростелекома».

«Школа экспертов» является следующим этапом развития «Школы для операторов» – образовательной инициативы, запущенной «Ростелекомом» в октябре 2019 г. в партнерстве с компанией НАГ, ведущим российским разработчиком оборудования и технических решений в области телекоммуникаций. С тех пор занятия «Школы» прошли в большинстве крупных городов ЮФО и СКФО. Их тематика была посвящена вопросам строительства, использования и модернизации технической инфраструктуры связи.

Следующее занятие состоится 10 июня и будет посвящено конструктивным бизнес-коммуникациям.