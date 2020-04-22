Через ЕПГУ оформлено 17 тысяч сертификатов на маткапитал

Минкомсвязи России сообщило о первых результатах дистанционного оформления сертификатов на материнский капитал через Единый портал госуслуг. Спустя неделю после запуска услуги пользователи подали через ЕПГУ 17 тыс. заявок.

Сейчас заявители лично заполняют форму на портале госуслуг, после проверки данных в личный кабинет пользователя приходит оформленный сертификат.

«Родителям нужно только заполнить форму, остальные действия предпримут ведомства. Удаленное оформление маткапитала избавляет родителей от личных посещений органов власти, что особенно актуально сейчас, когда многие соблюдают режим самоизоляции», – сказал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

В ближайшие две недели процедура оформления сертификата станет еще удобнее – Единый портал госуслуг начнет выдавать документы в проактивном порядке. Данные о рождении ребенка Пенсионный фонд России получит из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). ПФР проверит информацию и направит электронный сертификат на материнский капитал родителю или усыновителю в личный кабинет на ЕПГУ или в личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.

Изменения в порядок выплаты маткапитала были внесены в марте 2020 г. Сумма выплаты на первенца составляет 466617 руб., при рождении или усыновлении второго ребенка – 616617 руб. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 г., если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).

Программа материнского капитала действует до конца 2026 г.