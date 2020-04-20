«СБКлауд» аттестована для использования в госсистемах и работы с персональным данными

«СБКлауд» объявила о получении аттестата соответствия нового сегмента облачной платформы СБКлауд требованиям ГИС К-2 и ИСПДн УЗ-2, подтверждающего возможность масштабного использования платформы «СБКлауд» в государственных и коммерческих структурах. По экспертной оценке, соответствие данным требованиям является критически важным требованием примерно для 80% информационных систем, используемых для обработки значимой информации и персональных данных.

В ходе аттестации, проведенной «НИЦ» («Национальный инновационный центр»), отмечены: высокий уровень подготовки специалистов «СБКлауд», инфраструктуры и методического обеспечения платформы, а также техническая оснащенность дата-центра, на базе которого она развернута. Платформа «СБКлауд» является собственной разработкой компании, в ней аккумулирован опыт предоставления облачных сервисов и создания собственных облачных платформ, на которых реализовано уже более 100 проектов в России и Европе.

«Успешно пройденная аттестация подтверждает высокий уровень компетенций СБКлауд в области разработки высокозащищенных облачных решений и эффективность выбранной нами стратегии развития платформы, существенно расширяет возможности ее применения для решения задач цифровой трансформации крупных компаний и госструктур», — отметил Георгий Мегрелишвили, исполнительный директор компании «СБКлауд».