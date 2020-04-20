Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«СБКлауд» аттестована для использования в госсистемах и работы с персональным данными

Интеграция Инфраструктура Маркет
, Текст: Владислав Чучко

«СБКлауд» объявила о получении аттестата соответствия нового сегмента облачной платформы СБКлауд требованиям ГИС К-2 и ИСПДн УЗ-2, подтверждающего возможность масштабного использования платформы «СБКлауд» в государственных и коммерческих структурах. По экспертной оценке, соответствие данным требованиям является критически важным требованием примерно для 80% информационных систем, используемых для обработки значимой информации и персональных данных.

В ходе аттестации, проведенной «НИЦ» («Национальный инновационный центр»), отмечены: высокий уровень подготовки специалистов «СБКлауд», инфраструктуры и методического обеспечения платформы, а также техническая оснащенность дата-центра, на базе которого она развернута. Платформа «СБКлауд» является собственной разработкой компании, в ней аккумулирован опыт предоставления облачных сервисов и создания собственных облачных платформ, на которых реализовано уже более 100 проектов в России и Европе.

«Успешно пройденная аттестация подтверждает высокий уровень компетенций СБКлауд в области разработки высокозащищенных облачных решений и эффективность выбранной нами стратегии развития платформы, существенно расширяет возможности ее применения для решения задач цифровой трансформации крупных компаний и госструктур», — отметил Георгий Мегрелишвили, исполнительный директор компании «СБКлауд».

Другие материалы рубрики

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows

Флеш-накопители HPE «запрограммированы на самоуничтожение»

Казначейство отказывается от СУБД Oracle в пользу Postgres Pro. Цена вопроса

Российская компания вырвалась в лидеры отечественного рынка СХД. В топ-5 крупные перестановки

«Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM

Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий