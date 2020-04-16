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В умных колонках с «Алисой» появилась поддержка персонального шоу

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что в умных колонках с «Алисой» появилось персональное утреннее шоу. Теперь люди могут слушать полезную информацию, музыку и интересные истории, подобранные специально для них. Чтобы запустить программу, достаточно сказать: «Алиса, включи утреннее шоу!».

Слушателей ждут новости, прогноз погоды, музыка и короткие подкасты — например, о том, способны ли животные обманывать или как влияет шоколад на здоровье. «Алиса» выступает диджеем: ставит и комментирует песни из персонального плейлиста дня на «Яндекс.Музыке» — в нём собраны треки, отобранные для пользователя.

«Алиса» ориентируется в происходящем и говорит о том, что волнует людей. Например, сейчас в паузах между новостями и песнями «Алиса» рассказывает, как с пользой и удовольствием провести время дома.

«Мы хотим, чтобы «Алиса» была не только помощником, но и другом, с которым приятно проводить время. Поэтому мы учим её следить за новостями, развлекать пользователей и создавать приятную атмосферу в доме, и утреннее шоу — первый шаг в этом направлении», — сказал руководитель продукта Андрей Законов.

Утреннее шоу доступно в «Яндекс.Станции», «Станции мини» и других умных колонках с «Алисой».

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