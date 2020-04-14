Москва запустила горячую линию центра поддержки экономики

Правительством Москвы создан Центр поддержки экономики города. Его цель — получить обратную связь от бизнеса о возникших проблемах и сформировать первоочередные меры помощи для отраслей, которые наиболее пострадали от ухудшения экономической ситуации и эпидемии коронавирусной инфекции.

Указом мэра в Москве с 13 по 19 апреля приостановлено посещение рабочих мест сотрудниками ряда отраслей. Работающие организации должны соблюдать пропускной режим и меры безопасности.

Центр работает с 09.00 до 18:00 без выходных. Телефон «горячей линии»: +7 (495) 539-59-99. Также получить информацию можно на сайте helpmoscoweconomy.ru и в телеграм-канале.