«Диасофт» разработал сервис по настройке программных роботов

«Диасофт» разработал сервис по настройке роботизированных цепочек бизнес-процессов (программных роботов), используя штатные средства платформы Digital Q. За счет того, что сервис уже интегрирован в платформу Digital Q, клиентам «Диасофта» не потребуется вносить изменения в свою ИТ-инфраструктуру.

Программные роботы, доступные при пользовании сервисом роботизации бизнес-процессов, бесперебойно и оперативно решают задачи автоматизации ежедневных типовых операций. Роботы исключают влияние человеческого фактора на корректное выполнение рутинных операций, повышают скорость бизнес-процессов и снижают их себестоимость.

Как отмечают в «Диасофте», наиболее актуально роботизировать операции, требующие регулярного запуска и контроля их выполнения, среди них – расчет нормативов, выгрузка рейсов, расчет финансового результата, отражение операций в бухгалтерском и внутреннем учете, импорт и обработка биржевой информации по операциям фондового и валютного рынка, зачисление заработной платы и т.д.

Дмитрий Дядюра, директор департамента сервисов бизнес-приложений компании «Диасофт», сказал: «Плюсы роботизации рутинных операций на поверхности, и 11 банков из числа наших клиентов уже успели их оценить. Мы и раньше занимались роботизацией отдельных операций по запросу клиентов, а сегодня готовы предложить сервис с готовым пакетом роботизированных процессов, включающих наиболее трудоемкие операции».

Реализация проекта по созданию и внедрению роботизированного процесса, по данным «Диасофта», занимает, в среднем, две недели.