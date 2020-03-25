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«Денежная единица» обеспечила многоуровневую защиту данных клиентов с помощью решений Infowatch

Безопасность Интеграция Внедрения

Infowatch и «Денежная единица» объявили об успешном внедрении систем защиты и контроля конфиденциальной информации – Infowatch Traffic Monitor и Infowatch Person Monitor. Совместное использование продуктов предотвращает утечки данных и обеспечивает полноценную защиту интересов организации, создавая новый уровень контроля и управления процессами.

Продукты ГК Infowatch обеспечивают многоуровневую защиту и контроль конфиденциальных данных за счет оперативного выявления и блокировки нарушений.

По словам руководителя отдела внутренней безопасности «Денежной единицы» Кирилла Евгеньевича, «одной из главных задач мы видим обеспечение защиты конфиденциальных данных о компании и наших клиентах. Учитывая специфику деятельности, большинство сотрудников имеют доступ к персональной информации, что накладывает определенные риски непосредственно на саму компанию. Infowatch Person Monitor для нас новый инструмент, позволяющий наблюдать за работой персонала, снижая вероятность несанкционированных действий сотрудников с информацией».

«Денежная единица» – микрокредитная организация, осуществляющая выдачу срочных займов на территории Белгородской, Воронежской и Курской областей.

«Угрозы информационной безопасности и утечки конфиденциальных данных, по результатам исследований нашего экспертно-аналитического центра, в большинстве случаев происходят по вине сотрудников как умышленно, так и по причине халатности. К сожалению, так происходит из-за низкой «цифровой» культуры персонала и недостаточного внимания к техническим средствам защиты. В результате внедрения и использования решений Infowatch служба безопасности компании "Денежная единица" обеспечит надлежащий контроль за информационными потоками внутри компании, и сможет предотвратить риски противозаконного использования данных третьими лицами», – отметил Степан Дешевых, руководитель отдела развития продуктов ГК Infowatch.

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