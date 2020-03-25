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«Билайн» открыл бизнесу два месяца бесплатного доступа к сервису удаленного мониторинга

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«Билайн бизнес» сообщил о запуске специального предложения на продукт для удобства мониторинга работы сотрудников – «Единый мониторинг». Для всех клиентов, подключающихся к продукту, предоставляется бесплатный период на два месяца. Это позволяет быстро и без дополнительных затрат осуществлять надлежащий контроль за сотрудниками с разъездным характером работы: курьеры, экспедиторы, а также сотрудниками, работающими удаленно.

Осуществлять мониторинг локаций персонала на «удаленке», а также всех перемещений сотрудников возможно как при помощи базовых станций, так и по GPS/ГЛОНАСС. «Единый мониторинг» обеспечивает возможность дистанционной постановки и проверки выполнения задач, а также предоставляет иные возможности, которые сведут к минимуму неудобства, связанные с удаленной работой. Контроль осуществляется через удобный веб-интерфейс, в котором видна вся информация о местоположении, перемещении сотрудников в течение рабочего дня, пул задач и многое другое.

Услуга предоставляется при наличии согласия сотрудников.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента «Вымпелкома», сказала: «В настоящий момент компании активно переводят своих сотрудников на удаленную работу, и очень важно в этот период обеспечить непрерывность всех рабочих процессов и сохранять результативность на высоком уровне. Наш продукт "Единый мониторинг" позволит контролировать работу всех сотрудников, которые не находятся в офисе. А промо-период в два месяца позволит использовать этот продукт на максимуме в текущей непростой для бизнеса ситуации без дополнительных затрат».

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