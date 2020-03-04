Atos примет участие в мероприятии «ИКТ в Финансовом секторе 2020»

Atos, технологический лидер серверного рынка, примет участие в мероприятии «ИКТ в Финансовом секторе 2020».

Atos имеет богатое наследие, основывающееся на более чем 80-летнем опыте создания технологических инноваций.

Одно из приоритетных направлений компании Atos – это производство серверов и суперкомпьютеров, а также предоставление решений в области кибербезопасности.

Ключевые решения для больших данных и безопасности в России представлены высокотехнологичными серверами BullSequana S на базе архитектуры x86, серверами для периферийных вычислений BullSequana Edge и серверами Escala на базе Power9.

Совершенствуйте бизнес вместе с технологическим лидером серверного рынка – Atos!