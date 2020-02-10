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Microsoft представила новую эргономичную мышь. Цена. Фото

Техника

Microsoft представила новое периферийное устройство для комфортной и продуктивной работы – Microsoft Ergonomic Mouse. Аксессуар обладает стильным и эргономичным дизайном в сочетании со скоростью и точностью, характерными для проводного типа подключения. Одно из главных преимуществ новинки — технология BlueTrack, позволяющая мышке работать практически на любой поверхности.

Ключевые особенности: комфорт – сниженный риск травм и увеличение времени комфортной и продуктивной работы; точный датчик отслеживания – работает практически на любой поверхности; долговечность – легкая и прочная проводная мышь для надежной, быстрой и точной работы; многозадачность – две программируемые клавиши позволяют настроить наиболее часто используемые действия; исключительный контроль – металлическое колесо прокрутки, оптимизированное для плавного веб-серфинга и навигации по документам; оптимизация рабочего пространства – возможность сопряжения с клавиатурой Microsoft Ergonomic Keyboard.

Microsoft Ergonomic Mouse оснащена пятью клавишами (левая, правая, колесо прокрутки, две боковые) и будет выпускаться в черном цвете. Ее габариты составляют 117,5x76,3x42,3 мм, а вес – 104,5 грамм, включая кабель.

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Мышь Microsoft Ergonomic Mouse

Новинка Microsoft Ergonomic Mouse поступит в продажу 11 февраля 2020 г. по рекомендуемой розничной цене 3290 руб.

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