Schneider Electric представила новый инструмент для проектирования электрических систем

Schneider Electric представила новый плагин BIM Electrical Design для программного комплекса Autodesk Revit.

BIM Electrical Design — это новый инструмент для повышения качества и скорости проектирования электрических систем для любых объектов. Используя технологии BIM-моделирования, программный продукт Schneider Electric позволяет создать цифровую 3D-модель системы электроснабжения, которая в дальнейшем будет задействована на всех этапах жизненного цикла здания – от проектирования до эксплуатации Наличие цифровой модели здания позволяет снизить количество ошибок в проекте, упрощает взаимодействие всех участников процесса проектирования и строительства и уменьшает его стоимость.

BIM Electrical Design имеет полный набор инструментов и сервисов, необходимых для проведения расчетов и подбора оборудования с поддержкой цифровых систем электроснабжения и промышленного интернета вещей. Интерфейс плагина встроен в интерфейс Autodesk Revit, что дает возможность использовать его в процессе проектирования. С его помощью проектировщик видит полную топологию сети, перечень оборудования, а также детальную информацию о выбранной панели. Специальные модули плагина визуализируют электрическую цепь с расчетными параметрами и защитным оборудованием для каждой отходящей линии.

Интегрированная база оборудования, позволяет проектировать системы электроснабжения для любых зданий, в том числе для объектов с высокой потребляемой мощностью. С ее помощью можно подобрать и добавить в проект все необходимые устройства, в том числе дополнительные контакты, устройства управления, средства измерения и цифровые модули для передачи данных.

Интеграция в плагин доступа к облачным сервисам компании Schneider Electric с возможностью использования их в процессе работы позволит оптимизировать проектные решения и провести дополнительный анализ совместимости используемого оборудования.

Таким образом, BIM Electrical Design позволяет создать интеллектуальную сеть электроснабжения, интегрировать ее в систему энергоучета и управления зданием, а также существенно ускорить процесс подготовки проектной документации.