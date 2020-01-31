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«Техносерв Cloud» помогает обеспечивать отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры Trussardi

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Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и российское представительство оптово-розничной сети итальянского бренда Trussardi объявили о сотрудничестве.

Trussardi использует «Виртуальный дата-центр» на базе платформы виртуализации VMWare, в котором развернул систему учета. Услуга «Техносерв Cloud» позволяет использовать масштабируемое увеличение производительности системы без физического обновления оборудования, а также гарантирует высокую степень отказоустойчивости инфраструктуры от физических повреждений, доступность на 99,95% и предполагает не более 21 минуты простоя в месяц.

«Мы рады приветствовать в нашем облачном дата-центре нового клиента. Услуга позволяет существенно сэкономить денежные средства заказчика. Она обладает высокой доступностью благодаря легко конфигурируемому комплексу элементов ИТ-инфраструктуры. Кроме того, мы гарантируем высокую степень информационной безопасности − межсетевой экран обеспечивает защиту сети от несанкционированного доступа с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика», – отметил Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».

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