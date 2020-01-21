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В госсекторе и финансовой сфере вырос интерес к системам контроля действий ИТ-администраторов

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, Текст: Владимир Бахур

«АйТи Бастион» в 2019 году провела 81 «пилот» платформы СКДПУ, что в 3 раза больше, чем годом ранее. Больше всего продукт востребован в госсекторе (38%), финансовых организациях (20%) и крупных промышленных предприятиях (18%).

Все больший интерес заказчики проявляют к СКДПУ НТ (Система контроля действий привилегированных пользователей – Новые технологии). Это новый продукт «АйТи Бастион», который имеет обратную совместимость с другими решениями компании.

СКДПУ НТ объединяет в себе функционал следующих продуктов: центр управления системой контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ с функциями поведенческого анализа; система контроля доступа привилегированных пользователей СКДПУ; программно-аппаратный комплекс СКДПУ Компакт для не имеющих своих ЦОДов территориально-распределенных инфраструктур.

СКДПУ НТ сохраняет преемственность более ранних продуктов «АйТи Бастион», чтобы заказчики могли наращивать функционал новым PAM, не отказываясь от старых систем. Все решения строятся на новых российских технологиях и дополняют друг друга. Экосистема закрывает все потребности заказчика в части предоставления безопасного удаленного доступа – от входа пользователя в систему до «умного» анализа потенциального инцидента.

СКДПУ НТ внесён в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи РФ.

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