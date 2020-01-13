Муниципальные учреждения Вологодской области перешли на централизованный бюджетный учет

НПО «Криста» объявило о внедрении в учреждениях 27 муниципальных образований Вологодской области централизованного ведения бюджетного учета.

Проект по централизации учётных функций и построению единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учёта и отчётности начал реализовываться в Вологодской области по поручению губернатора области О. А. Кувшинникова в 2015 г. Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Вологодской области построена на основе АС «Смета» производства НПО «Криста».

Площадкой для централизации учётных функций органов государственной власти и казённых учреждений стало ГКУ «Областное казначейство». В ведущих отраслях: образовании, здравоохранении, культуре, социальной защите населения – были созданы ведомственные центры бухгалтерского учета. В двух сферах (лесном комплексе, труде и занятости) все подведомственные учреждения объединены в одно учреждение, на базе которого учетные функции выполняются отраслевым центром учета.

В 2018 году проект по передаче учетных функций организаций государственного сектора в Вологодской области завершён. К единой централизованной информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности подключены 30 органов государственной власти и более 200 учреждений региона.

Ежегодный бюджетный эффект от проведённых мероприятий составляет более 300 млн. рублей.

В 2018 году в Вологодской области созданы единые межведомственные центры учета муниципальных районов и городских округов.

В 2019 году опыт централизации учетных функций в госсекторе применён на муниципальном уровне. К единой централизованной информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности подключены учреждения 27 муниципальных образований Вологодской области.

В 2020 году на централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности будут переводиться учреждения Череповца.