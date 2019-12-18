«Яндекс» адаптирует карту для маломобильных пользователей

«Яндекс» объявил о том, что в мобильном приложении «Народной Карты» появится возможность фотографировать пешеходные маршруты. С помощью этих снимков можно будет оценить доступность улиц и входов в организации. Это пригодится маломобильным горожанам, родителям с детскими колясками и всем, кому важна безбарьерная среда. Пользователи смогут посмотреть маршрут по тротуару — это поможет увидеть все препятствия на нём и оценить, насколько их легко преодолеть или обойти.

«Специальные карты нужны маломобильным пользователям больше, чем кому-либо. Мы уже начали работать над такой картой: наши картографы и активисты Народной карты собирают информацию о доступности мест вручную — например, смотрят, есть ли на входе пандус. Они проверили 115 тысяч организаций — эти данные уже начали появляться в Картах, — сказал Роман Чернин, руководитель геосервисов «Яндекса». — Чтобы помогать людям, нам придётся собрать ещё больше информации о городах. Мы будем объединять усилия с другими социальными и волонтёрскими проектами, как мы уже делаем в рамках проекта «Прошагай город» вместе с Фондом развития моногородов. В нём уже поучаствовали 4 тысячи человек, которые обновили карты своих городов».

Просматривать снимки пешеходных маршрутов можно будет в новом разделе «Зеркала» в веб-версии «Яндекс.Карт». Сейчас там собраны фотографии автомобильных дорог по всей России. При построении маршрута фото объединяются в видео, в котором видно дорогу на всём пути от начала и до конца. Пешеходные маршруты можно будет точно также изучать на видео.

Сделать снимки можно с помощью приложения «Народная карта». Любой пользователь сможет сфотографировать свой маршрут и загрузить его в «Яндекс.Карты». Сервис также используют специалисты Яндекса и народные картографы, чтобы собирать информацию о разметке, дорожных знаках и номерах домов. Свежие фотографии появляются в Картах почти сразу после съёмки: если проехать и сделать снимки участка дороги, то другие пользователи увидят их через несколько часов.