Hamkorbank автоматизирует подготовку управленческой отчетности и финансовое планирование с помощью решений R-Style Softlab

R-Style Softlab и Hamkorbank (Республика Узбекистан) заключили договор на построение корпоративного хранилища данных и автоматизацию управленческой отчетности, финансового планирования и контроля исполнения бюджета.

Проект будет реализован в три этапа: на первом ИТ-компания внедрит хранилище данных на базе информационно-аналитической системы RS-Datahouse, на втором — бизнес-приложение «RSDH: Управленческая отчетность», а на третьем — бизнес-приложение «RSDH: Финансовое планирование и контроль исполнения бюджета». В результате выполненных работ банк сможет снизить трудозатраты на подготовку отчетности, а также повысить качество отчетов.

Hamkorbank сотрудничает с R-Style Softlab более десяти лет, банк использует программные продукты для автоматизации розничного и кредитного направлений бизнеса. Как отметила Олмахон Туражанова, заместитель председателя правления банка, «по окончании данного проекта мы рассчитываем повысить эффективность стратегического планирования и выпуска управленческих отчетов, что обеспечит успешное развитие ключевых видов деятельности банка и будет способствовать укреплению наших позиций на финансовом рынке Узбекистана».

«В рамках работ по построению централизованного хранилища данных в Hamkorbank наша компания настроит процесс, обеспечивающий ежедневную бесперебойную загрузку бухгалтерской, сделочной, клиентской и других видов информации в хранилище, а также настроит механизмы контроля качества данных, механизм уведомлений и ежедневные задания по загрузке и расчетам, — сказала Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем, R-Style Softlab. — В результате внедрения аналитических бизнес-приложений банк сможет выйти на совершенно новый уровень работы с массивами данных, что особенно актуально при постоянном увеличении их объемов в условиях разветвленной филиальной сети».