ЦРПТ подписал соглашение о сотрудничестве с тремя фармассоциациями

Представители профессиональных объединений: Союз «Национальная фармацевтическая палата», Ассоциация аптечных учреждений «Союзфарма», Ассоциация «Аптечная гильдия» подписали соглашение о сотрудничестве с оператором государственной системы цифровой маркировки Центром развития перспективных технологий.

В рамках сотрудничества будут разработаны рекомендации для аптечных организаций по созданию стандартных операционных процедур для последовательного внедрения маркировки в бизнес-процессы. Также будут подготовлены изменения в отраслевые профессиональные стандарты. Помимо того, будет вестись работа по проведению совместных отраслевых мероприятий, в первую очередь, семинаров и рабочих групп для представителей аптечного рынка.

«В связи с введением на территории Российской Федерации системы мониторинга движения лекарственных препаратов мы считаем важным не только довести до субъектов обращения ЛС всю необходимую для работы информацию, но и включить ее в СОПы и другую профессиональную документацию», - сказал Александр Апазов, президент «Национальной фармацевтической палаты».

«Несмотря на то, что самые сложные вопросы, связанные с маркировкой лекарств, возникают на первом этапе – у производителей и поставщиков - мы заблаговременно старались разъяснить цель и этапы проекта, место аптек в системе. Для этого на протяжении года в наших региональных конференциях участвовали представители Росздравнадзора, Центров компетенций, разработчики программного обеспечения и др. Затем теорию мы подкрепили практикой – провели совместно с ЦРПТ вебинар, обучив регистрации на сайте Честный знак и конкретным процедурам работы в системе», - отметила Мария Литвинова, исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений «Союзфарма».

«Мы выступаем за комплексный подход при внедрении маркировки в аптечном звене и готовы стать инициаторами разработки пакета документов с внесением изменений во все действующие регламенты работы и профстандарты. Рады, что оператор маркировки готов нас информационно и консультативно поддержать, чтобы предлагаемые нами изменения отвечали требованиям системы», - сказала Елена Неволина, исполнительный директор Ассоциации «Аптечная гильдия».

«Мы поддерживаем открытый диалог с отраслью и рады инициативе фармацевтических ассоциаций обучить сотрудников, подготовив для них рекомендации и документы, которые помогут им быстрее перейти на работу в системе маркировки и сделать ее неотъемлемой частью ежедневных бизнес-процессов», - сообщил Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператор-ЦРПТ».