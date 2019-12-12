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МТС Банк запустил корпоративную карту МТС Business

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

МТС Банк представил новый карточный продукт для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – корпоративную карту МТС Business платежной системы Mastercard с бесплатным обслуживанием в первый год. Корпоративная карта позволяет оперативно оплачивать хозяйственные, транспортные, представительские и другие виды расходов, связанные с бизнес-деятельностью, а также совершать внутренние переводы, круглосуточно пополнять счет в банкоматах любых банков.

Корпоративная карта МТС Business включает в себя следующие бесплатные опции: выпуск; обслуживание в первый год пользования; пополнение в банкоматах МТС Банка в режиме 24/7; переводы без комиссии клиентам банка: как физическим, так и юридическим лицам.

Обслуживание во второй и последующие годы составит 1000 рублей в год. Снятие наличных в банкоматах МТС Банка в России – 1% (не менее 100 рублей), в банкоматах других банков – 2%. Пополнение карты через банкоматы МТС Банка производится бесплатно, через сторонние банкоматы – 1%. Стоимость выдачи дополнительной карты – 500 рублей. Лимит на снятие наличных суммарно по всем картам счета составляет 100 тысяч рублей в день, в месяц – 600 тысяч рублей.

«МТС Банк запустил важный продукт, который поможет нашим клиентам оптимизировать бизнес-процессы – корпоративная карта является эффективным инструментом управления расчетным счетом и позволяет оперативно оплачивать любые расходы, связанные с предпринимательской деятельностью. Мы будем развивать наш новый продукт и уже в ближайшем будущем добавим новый функционал для удобства пользования корпоративной картой», – сказал руководитель блока малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

Действующие клиенты могут оформить корпоративную карту МТС Business через онлайн-заявку на сайте банка или в операционном офисе, обслуживающем юридические лица. Новые клиенты также смогут оформить карту при подключении программ расчетно-кассового обслуживания (РКО) для рублевых или валютных счетов.

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