Безопасность
Как защитить облачную почту от фишинга
Бизнес
Почему бизнес отдает управление лицензиями на аутсорс
ИТ-бизнес
Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

Спецпроекты

Сбербанк представил корпоративный бесплатный сервис связи с банком из зарубежья

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк предложил своим клиентам корпоративно-инвестиционного бизнеса услугу «Бесплатный IP-звонок в банк» в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Ключевые преимущества услуги в том, что звонок можно осуществить бесплатно в wi-fi-зонах или по тарифу оператора связи за передачу данных. Высокое качество связи, а также этот вариант всегда под рукой — в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Клиенты банка уже высоко оценили новую услугу. Аудитория сервиса растет на 20% месяц к месяцу. Больше всего звонков зафиксировано из США, Австралии, Канады, Европы.



Другие материалы рубрики

Huawei привезла в Россию СХД без американских компонентов

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Программное обеспечение как услуга: плюсы и минусы SaaS

Облачные сервисы PaaS — для кого и зачем

Экс-руководительницу «Кассир.ру» отправили в тюрьму за кражу миллионов у основателя сервиса

В России на 85% снизилась киберпреступность против банков

Техника

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа

Лучшие Full HD проекторы для дома: выбор ZOOM

Обзор жесткого диска WD Gold 4 Тбайт (WD4003FRYZ): золотая середина

Как выбрать наушники, если вы меломан: советы ZOOM
Показать еще
Событие месяца

CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом

Более 1,5 тысяч гостей;     100 экспертных докладов;   50 инновационных стендов

Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Что нужно знать о цифровизации промышленности Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений