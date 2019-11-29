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ЦРПТ представил приложение для проверки подлинности лекарств

ПО Софт

Оператор государственной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) представил бесплатное приложение для смартфонов «Честный знак», которое позволяет убедиться в подлинности товаров, в том числе лекарств.

Приложение считывает код цифровой маркировки Data Matrix, нанесенный на упаковку производителями и выдает результат проверки. Если информация о коде содержится в системе, то покупатель сможет увидеть текущий статус препарата и убедиться в его подлинности. При выявлении нарушения, когда код не найден в системе, сообщить об этом можно будет через специальную форму, не выходя из приложения, что очень удобно.

«Главная задача "Честного знака" – обеспечить гарантию подлинности продукции, в том числе лекарств, для потребителей. Приложение уже скачали 120 тыс. человек, просканировано более 1,2 млн кодов. Лекарства с маркировкой можно будет массово увидеть в аптеках уже в 2020 г. и в полной мере опробовать приложение», – сказал директор по развитию направления «Фарма» ЦРПТ Марат Сакаев.

«Сообщество пациентов положительно оценило появление приложения, предоставляющего возможность самостоятельной проверки подлинности препарата и способствующее тому, что общественный контроль становится более эффективным и повсеместным», – сказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.



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