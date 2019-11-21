Безопасность
Кибербезопасность считают стратегическим вопросом лишь в каждой пятой компании мира
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

В России заработал сервис поминутной оплаты посещения фитнес-центров

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

В России начал работу сервис Gymmy. Это мобильное фитнес-приложение, ключевой особенностью которого является то, что его пользователи приобретают не точное количество тренировок или абонемент в конкретный фитнес-центр, а платят за количество минут, которые провели в одном из клубов-партнеров. Место для тренировки можно выбрать по карте, которая подгружается в приложении и показывает, какой фитнес находится ближе всего по геолокации.

Благодаря гибкости сервиса физические нагрузки становятся органичной частью расписания – особенно это важно для тех, чей день расписан не по часам, а по минутам. Заниматься или не заниматься спортом – зависит исключительно от пользователя, право которого – распоряжаться своим временем с пользой для себя.

Артур Цыкунов, один из основателей Gymmy, сказал: «Ощущение, когда время утекает сквозь пальцы, знакомо многим жителям больших городов. Работа в офисе, долгие часы в пути на работу часто убивают всякое желание пойти на тренировку. Мы в команде Gymmy и сами сталкивались с такой проблемой, поэтому искренне желаем, чтобы наши пользователи были хозяевами своего времени. И, что немаловажно, - хозяевами в отличной физической форме».

Попробовать новый сервис и оказаться среди первых пользователей Gymmy можно, скачав приложение в Apple Appstore или Google Play Market.

Пока Gymmy могут воспользоваться только москвичи-владельцы устройств с iOS и Android, однако в I квартале 2020 г. Gymmy планирует масштабироваться в регионы.



Другие материалы рубрики

В США разрабатывался «легкий, быстрый и сверхзащищенный» Linux для террористов

Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно

Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса

5 технологий искусственного интеллекта, которые изменят бизнес в ближайшем будущем

Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных

Вредительское обновление для iOS «убивает» аккумулятор в iPhone и iPad

Техника

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Телевизор как предмет интерьера: самые интересные модели дизайнерских ТВ

Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

Лучшие электрогрили: хиты продаж осени 2019 года
Показать еще
Профиль месяца

Искусственный интеллект стал полумифическим понятием

Сергей Поляков

ИТ-директор Альфа-Банка

Взгляд месяца

Идея внутренней разработки себя не оправдала

Наталия Оржевская

директор центра управления командами, «Диасофт»

Почему снижается доступность данных в СХД? Что мешает массовому запуску 5G Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство IT-решений