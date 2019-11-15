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«Росэлектроника» начинает производство морозостойких сигнализаторов напряжения

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех начинает производство морозостойких индивидуальных сигнализаторов напряжения для защиты ремонтно-технического персонала, работающего на электроустановках и высоковольтных воздушных линиях электропередач при температуре до -50 градусов.

Устройства позволяют на расстоянии не менее 8 метров от воздушной линии электропередач с напряжением 6-35 кВ и частотой 50 Гц определять наличие опасности поражения электрическим током и предупреждать рабочего с помощью звукового сигнала. Прибор крепится на каску и имеет встроенную систему самоконтроля исправности.

Производством индивидуальных морозостойких сигнализаторов займется конструкторское бюро «Луч» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника).

Конкурентным преимуществом оборудования КБ «Луч» является возможность функционирования в двухканальном режиме: при штатно работающей электрической сети и в условиях частичного или полного замыкания одной из фаз воздушной линии электропередачи на землю.

Сигнализатор также может использоваться для проверки бесконтактным способом наличия заземления на работающем электрооборудовании и для определения местоположения скрытой электропроводки.

«Производство оборудования для обеспечения безопасности персонала при обслуживании и ремонте электросетей является одним из успешных примеров диверсификации продукции предприятия. Мы уже произвели и поставили заказчикам 15 тысяч сигнализаторов. Сегодня мы видим необходимость в расширении технических характеристик изделий и планируем понизить возможную минимальную температуру их применения до -50 С, что позволит использовать оборудование в регионах с суровыми климатическими условиями», - отметил генеральный директор КБ «Луч» Михаил Шебакпольский.



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