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Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам

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Сбербанк запустил переводы по бизнес-картам, благодаря чему у предпринимателей теперь есть возможность мгновенно переводить и получать денежные средства на бизнес-карты и карты физических лиц. Услуга доступна клиентам-держателям дебетовых карт Сбербанка Поволжского и Центрально-Черноземного территориальных банков Сбербанка, а до конца года будет завершено ее тиражирование по всей России.

Для перевода необходимо выбрать в личном кабинете карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум — 50 руб.), с карты физического лица на бизнес-карту — также 1% (минимум — 50 руб.).

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, сказал: «Клиенты Сбербанка — физические лица уже давно оценили скорость, удобство и простоту мгновенных переводов с карты на карту. Предприниматели давно ждали этот сервис, и сегодня он стал доступен и корпоративным клиентам. Чтобы оплатить услугу поставщика или пополнить расчетный счет больше не нужно оформлять платежное поручение, нет необходимости идти в офис или банкомат за наличными. Все эти операции теперь можно совершить за секунды, достаточно знать только номер карты Сбербанка».



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