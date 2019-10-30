Банк «Санкт-Петербург» модернизировал зарплатный проект для бизнеса

Банк «Санкт-Петербург» модернизировал зарплатный проект, сделав его более гибким и ориентированным на потребности клиентов.

На сегодняшний день банк предлагает услуги по перечислению заработной платы, учитывая не только размеры бизнеса организации, но и регион ее присутствия, а также поведенческую модель держателей зарплатных карт.

Осенью 2019 г. банк приступил к эмиссии нового карточного продукта «ЯСчитаю», разработанного специально для жителей Москвы и Московской области.

Бесплатный выпуск и обслуживание, возможность неограниченного снятия наличных в банкоматах любых кредитных организаций, премиальный статус – вот лишь некоторые преимущества этой зарплатной карты.

Помимо этого, по карте «ЯСчитаю» предусмотрена уникальная логика начисления бонусов в рамках программы лояльности «Ярко», позволяющая пользователю возвращать до 5% от стоимости покупок в зависимости от оборотов по счету.

«Мы проанализировали лучшие практики на рынке, дополнили их своими наработками и сегодня рады представить удобный сервис по выплате зарплаты работникам. Преимущество нашего зарплатного проекта в его гибкости и возможности адаптации к потребностям жителей любого региона, где работает банк "Санкт-Петербургу". Наша цель – стать лучшим зарплатным проектом по привлекательности, комфорту и оперативности как для организаций, так и для конечных пользователей дебетовых продуктов», – отметила Марина Гориловская, вице-президент – директор департамента клиентского обслуживания и массовых продаж банка «Санкт-Петербург».

В ближайшее время зарплатный проект на базе карты «ЯСчитаю» будет масштабирован на Новосибирск.

Сотрудничество в рамках зачисления заработной платы позволит предприятиям практически полностью исключить бумажный документооборот, обеспечит высокие уровень безопасности и скорость расчетов, отмечают в банке. Чтобы присоединиться к зарплатному проекту, компании достаточно заполнить заявку на сайте банка и подготовить минимальный пакет документов.

Выдача карт происходит удобным для клиента способом: в офисе банка или на территории самой организации через уполномоченного представителя банка.