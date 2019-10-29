«Домклик» Сбербанка запустил сервис подбора квартир в новостройках

«Домклик» Сбербанка совместно с ключевыми застройщиками в Москве и Московской области запустил сервис подбора квартир в новостройках.

Клиент в форме подбора указывает параметры квартиры, которую желает приобрести. На основе персональных предпочтений формируется список предложений от проверенных застройщиков со скидкой до 3% и отправляется клиенту в чат личного кабинета.

Сервис подбора недвижимости работает в пилотном режиме на территории Московского региона и предоставляется бесплатно для клиентов с одобренной ипотекой Сбербанка. Подать заявку на ипотеку можно на сайте сервиса.

Николай Васев, директор дивизиона «Домклик», сказал: «Теперь клиенты смогут быстрее найти подходящую квартиру и получить выгодные предложения напрямую от застройщиков, аккредитованных Сбербанком. К сервису онлайн-подбора недвижимости уже подключились 15 крупнейших застройщиков и предлагают клиентам квартиры в 110 жилых комплексах».