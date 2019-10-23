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«Автоматика» представила новый комплекс защищенной связи

Техника

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил защищенный телекоммуникационный кластер (ЗТК) «Фотон-А», обеспечивающий связь для корпоративных заказчиков. Основой кластера является доверенная телекоммуникационная система (ДТС) «Фотон-А», которая позволяет полностью отказаться от иностранных аналогов. ДТС используется для построения систем связи с высокими показателями качества и стабильности.

ДТС «Фотон-А» представляет собой программно-аппаратный комплекс нового поколения, разработка и производство которого полностью осуществляется силами концерна «Автоматика». Модульная структура ДТС «Фотон-А» обеспечивает легкую масштабируемость и модернизацию системы.

Комплекс может применяться как для построения сетей связи общего пользования в качестве городской автоматической телефонной станции, так и на ведомственных, выделенных, корпоративных, технологических телефонных сетях, сетях связи специального назначения в качестве учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции.

ДТС «Фотон-А» предоставляет абонентам все доступные услуги связи, имеет широкий спектр дополнительных функций, обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности.

Помимо ДТС «Фотон-А» в состав ЗТК «Фотон-А» входит комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций («Фотон-Т» и «Фотон-СТА») и защищенная вычислительная телекоммуникационная сеть («Фотон-ЗВТС»), обеспечивающая функции маршрутизации, коммутации и мультиплексирования информации.

ЗТК «Фотон-А» может быть интересен предприятиям и госструктурам, имеющим сетевую инфраструктуру, отказ которой в результате компьютерных атак приведет к значительным финансовым потерям (нефтегазовая отрасль, финансовый сектор).

«Вопрос импортозамещения телекоммуникационного оборудования стоит в России очень остро. На рынке России недостаточно надежных и безопасных отечественных решений. "Фотон-А" полностью разработан силами "Ростеха". Это лучшая альтернатива иностранным аналогам», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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