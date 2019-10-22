Аналитики партнерской сети ePN зафиксировали рост рынка e-commerce

чПо данным партнерской сети ePN, в третьем квартале 2019 года количество заказов, совершенных в интернет-магазинах, выросло в среднем на 18%. Помимо этого, можно отметить снижение среднего чека покупки — более чем на 6% — покупатели с каждым месяцем совершают покупки все чаще, но стоимость купленных товаров меньше.

Общий объем рынка за 3 месяца составил около 400 млн рублей. Заметный рост наблюдается у одного из лидеров, крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries. По данным ритейлера, по итогам третьего квартала 2019 года, оборот площадки увеличился на 92%, до 55 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А число покупателей площадки увеличилось в два раза.

Всего за 3 квартал 2019 года партнерская сеть ePN привлекла более 1,7 млн пользователей на сайты рекламодателей, из них 1,5 млн — пользователи кэшбэк-сервиса Backit. Самым посещаемым месяцем оказался сентябрь — около 600 тысяч уникальных пользователей. За период с июля по сентябрь компания выплатила более 240 млн рублей кэшбэка и 135 млн рублей вебмастерских вознаграждений. Повышенная активность в 3 квартале связана с наступлением нового сезона, который требует обновления гардероба и сопутствующих товаров, и, в том числе, с ежегодной августовской распродажей на сайте AliExpress.

Екатерина Донцова (Солягина), операционный директор партнерской сети ePN (e-Commerce Partners Network), отметила: «Третий квартал 2019 года оказался продуктивным как для нашей компании, так и для рынка электронной коммерции в целом. Рынок e-commerce продолжает набирать обороты и сезонность как таковая меньше влияет на покупательскую активность. Об этом говорят рост количества заказов и объема рынка. Так для рекламодателей более прибыльным стал именно третий квартал 2019 года — наша партнерская сеть принесла им на 14,3% больше оборота,по сравнению со вторым кварталом этого же года».