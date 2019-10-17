Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Клиенты ВТБ получили возможность оформлять депозиты в банкоматах

ИТ в банках Техника

ВТБ объявил расширении дистанционных каналов продаж. Теперь банк предоставляет возможность своим клиентам открывать вклады и накопительные счета в банкоматах. Доходность по ряду депозитов будет выше, чем для аналогичных продуктов, оформленных в отделениях банка.

Для того чтобы открыть вклад или накопительный счет, в главном меню банкомата необходимо выбрать пункт «Мои продукты и переводы» и перейти в раздел «Сбережения». Линейка депозитов идентична той, что представлена в офисе или в мобильном приложении «ВТБ-онлайн»: сезонный вклад «Время роста» с повышенной доходностью, вклады «Выгодный», «Комфортный» и «Пополняемый». Кроме того, в банкоматах можно открыть накопительные счета.

Доходность по промо-вкладам, отрытым в банкоматах, выше, чем при оформлении депозитов в офисе и сопоставима со ставками в мобильном приложении и веб-версии «ВТБ-онлайн». Так, в банкомате максимальная ставка в рамках предложения «Время роста» составляет 7,8% годовых при капитализации процентов и подключении опции «Сбережения», при открытии в офисе – 7,65% годовых.

В разделе банкомата «Мои продукты и переводы» клиенты также могут посмотреть информацию о процентной ставке, проверить остаток по вкладу или накопительному счету, запросить выписку и отслеживать начисление процентов. Кроме того, через данный раздел можно пополнять и снимать деньги с накопительного счета.

На сегодняшний день банкоматная сеть ВТБ превышает 15,5 тыс. единиц. Оформить вклад можно в любом устройстве самообслуживания. После оформления сберегательных продуктов будет распечатан чек. По желанию клиент в любом отделении банка, предъявив паспорт, также может получить договор об оказанной услуге.



Другие материалы рубрики

В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват

Директор по развитию ИТ Уральского банка реконструкции и развития в интервью CNews — о роли CDTO

Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019

Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн»

Последний осколок независимого «Техносерва» обанкротили из-за копеечных долгов

Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет

Техника

Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM

Какая матрица в дисплеях лучше?

Компактные ручные отпариватели: выбор ZOOM

Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner