«Билайн» рассказал о мерах в связи с утечкой данных клиентов

«Вымпелком» сообщил о принятых мерах в отношении ситуации с утечкой устаревших данных клиентов проводного интернета.

4 октября в интернете на одном из анонимных ресурсов появилась информация о якобы «утечке 8 млн данных абонентов проводного интернета «Билайн»». В компании был незамедлительно создан оперативный штаб для расследования ситуации.

В результате внутренних проверок было установлено, что часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета (ШПД), однако значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна. В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах ШПД вследствие злонамеренных действий ряда лиц. Были незамедлительно приняты меры по пресечению повторения подобных инцидентов и по привлечению виновных лиц к ответственности. Необходимо также отметить, что база клиентов широкополосного фиксированного интернета «Билайн» на конец 2 кв. 2019 года составляет 2,5 млн абонентов, а не 8 млн, как заявляют злоумышленники.

Компания приносит извинения всем, кого могло затронуть произошедшее. «Билайн» готов работать с каждым обращением клиентов по этому поводу. У посторонних лиц нет возможности осуществлять операции со счетами и тарифами клиентов.

В компании заявили, что прилагают все усилия, чтобы подобное не повторялось. «Билайн» делает все для немедленного удаления из сети интернет любой информации, связанной с персональными данными своих клиентов. Многие из файлообменных ресурсов сразу же согласились удалить ее, однако «Билайн» фиксирует повторные целенаправленные действия киберпреступников по публикации этих данных, что не только нарушает законы Российской Федерации, но и свидетельствует о намерении целенаправленно дискредитировать компанию.

В «Билайне» заявили о заказном характере распространения информации об утечке. Служба безопасности компании расследует этот инцидент. В компании также заявили, что будут признательны за любую информацию, которая поможет этой работе - как со стороны клиентов, так и со стороны коллег по рынку.