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Индексная книга (каталог) CNews*
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ELARI SmartCare

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.08.2026 Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM 1
24.04.2020 Elari выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Smartcare 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

ELARI SmartCare и организации, системы, технологии, персоны:

ELARI 45 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 216 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13251 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8518 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
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