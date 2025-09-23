Разделы

Central Asia Capital Central Asia Auto


Central Asia Capitalинвестиционный фонд, специализирующийся на реализации  промышленных и инфраструктурных проектов в Центральной Азии. Флагманским проектом фонда является создание в Кыргызстане автозавода по производству автомобилей Lada под брендом Muras в партнерстве с ПАО «АвтоВАЗ».

УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Создатель розничного «Росбанк Лизинг» возглавил российский холдинг в Кыргызстане 2

Central Asia Capital и организации, системы, технологии, персоны:

