Щербатов Иван
|12.02.2025
|В МЭИ запустили новую магистерскую программу от компании «Эдит Про» 1
Щербатов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8272 1
|Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
|Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 1
|Кичко Дмитрий 67 1
|ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2939 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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