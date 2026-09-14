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Индексная книга (каталог) CNews*
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Токарев Денис

СОБЫТИЯ


14.09.2026 Ярославский оператор «Ярнет» модернизировал сеть на базе коммутаторов Eltex 1
09.04.2024 В МТУСИ применили связку методов машинного обучения для выявления аномалий в интернет-трафике 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Токарев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35511 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6655 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3397 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14373 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13496 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1021 1
Google Firebase Cloud Messaging (FCM) - Google Cloud Messaging (GCM) - Google Message Discovery - Google Message Continuity - служба обмена сообщениями 33 1
Токарев Данила 1 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2849 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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