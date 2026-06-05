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Сысуев Олег

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Альфа-Банк и Инфомаксимум будут развивать применение искусственного интеллекта и процессной аналитики в финансовом секторе 1
01.03.2022 Совет директоров Альфа-банка возглавит Олег Сысуев 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сысуев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Банк 1953 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 173 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Галицкий Александр 120 1
Мацоцкий Сергей 179 1
Фридман Михаил 146 1
Бочкин Александр 60 1
Авен Петр 67 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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