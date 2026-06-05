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Сысуев Олег
СОБЫТИЯ
|05.06.2026
|Альфа-Банк и Инфомаксимум будут развивать применение искусственного интеллекта и процессной аналитики в финансовом секторе 1
|01.03.2022
|Совет директоров Альфа-банка возглавит Олег Сысуев 1
Сысуев Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Банк 1953 2
|ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 173 1
|Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
|Галицкий Александр 120 1
|Мацоцкий Сергей 179 1
|Фридман Михаил 146 1
|Бочкин Александр 60 1
|Авен Петр 67 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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