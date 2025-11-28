Получите все материалы CNews по ключевому слову
Суровцев Дмитрий
СОБЫТИЯ
|28.11.2025
|Вызов врача через приложение и чат с ИИ: «Согласие» ускорило обслуживание по ДМС 1
Суровцев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45691 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18557 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405634, в очереди разбора - 733466.
Создано именных указателей - 186704.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.