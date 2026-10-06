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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202407
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Солдатов Вадим

СОБЫТИЯ


06.10.2026 Обновленная версия Машины искусственного интеллекта Скала^р позволяет повысить загрузку GPU-ускорителей до 85% 1
08.04.2009 DocsVision внедрили в «Мостостроительном отряде №19» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Солдатов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 567 1
Docsvision - ДоксВижн 1062 1
Hugging Face 85 1
Мостоотряд №19 - Мостостроительный отряд №19 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5830 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13892 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12454 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12357 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1386 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13022 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14118 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36780 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23841 1
Скала^р МИИ - Машина искусственного интеллекта 8 1
Телятникова Галина 1 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11982 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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